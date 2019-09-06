Reuters: Exxon Mobil продаст за $4 млрд активы в Норвегии

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Нефтегазовая компания Exxon Mobil планирует продать за $4 млрд свои активы в Норвегии. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

По словам его источников, речь идет, в частности, о долях в 20 месторождениях. Операторами данных проектов являются компании Equinor и Royal Dutch Shell. В публикации констатируется, что Exxon Mobil начала работать в Норвегии более 100 лет назад и намерена полностью прекратить операции в стране.

Как отмечает агентство, согласно данным норвежского издания Dagens Naeringsliv, одним из покупателей активов Exxon Mobil в Норвегии будет компания Var Energi. Ожидается, что о данной сделке официально объявят в конце сентября. В Exxon Mobil заявили, что не предоставляют комментариев о продолжающихся деловых консультациях.

По сведениям агентства, Exxon Mobil обсуждала возможность продажи активов с рядом компаний. В их числе Equinor, Aker BP, DNO, Lundin Petroleum, Hitech Vision и Var Energi. Планируется, что содействие в оформлении сделок будет оказывать американская банковская группа Jefferies. Разрешение регулирующих органов еще не получено.

В 2017 году активы Exxon Mobil в Норвегии обеспечили добычу на уровне 170 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Источники агентства отметили, что в Exxon Mobil также рассматривают возможность продажи активов в Северном море.