Центр коллективного проектирования микроэлектроники открылся в рамках ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Центр коллективного проектирования (дизайн-центр) "Восток" по разработке электронной компонентной базы для инжиниринговых центров российских корпораций, реализующих проекты на Дальнем Востоке, начал работу в пятницу в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

В церемонии открытия приняли участие вице-премьер РФ Юрий Борисов, вице-премьер РФ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков.

Новый центр компании ООО "Элемент" создан на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в рамках создания инновационного научно-технологического центра "Русский" для повышения инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, коммерциализации их результатов. Работа центра будет способствовать реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Основными направлениями работы новой структуры станут разработка электронной компонентной базы (ЭКБ) для проектов коммерческих компаний, инжиниринговых центров госкорпораций и компаний Центра цифрового развития, ЭКБ для медицинской техники и устройств, задач искусственного интеллекта, интегральные схемы и решения для интернета вещей. Одним из первых проектов центра станет создание нейростимулятора для людей, страдающих неврологическими заболеваниями. Это устройство "протестирует" организм пациента и сможет адаптировать свою работу, исходя из результатов этого теста.

Одним из ожидаемых результатов исследований центра является открытие в ДВФУ профильных образовательных программ по микроэлектронике.