СМИ: в столице Гаити удалось возобновить продажу топлива

ГАВАНА, 6 сентября. /ТАСС/. Реализация бензина в столице Гаити Порт-о-Пренсе возобновлена после утихания беспорядков, начавшихся в понедельник, и достижения договоренности между властями города и протестующими. Об этом сообщило в четверг агентство Prensa Latina.

Практически все крупные магистрали Порт-о-Пренса были перекрыты с понедельника участниками протестов, недовольными дефицитом топлива на автозаправочных станциях и ростом цен на бензин. Из-за перекрытия дорог и угроз водителям цистерн с имеющимся бензином они не могли доехать до автозаправочных станций. Позже они отказались развозить топливо, отметив, что их действия "не носят политический характер".

В конце августа компании топливного сектора Гаити предупреждали, что могут прекратить продажу бензина, если власти страны не покроют долги перед ними. По их данным, правительство задолжало около $100 млн, что создает проблемы для самих компаний и препятствует их переговорам с банками по кредитам. Власти ранее выплачивали субсидии продавцам бензина с целью снизить цены для населения, значительная доля которого проживает за чертой бедности.

Республика Гаити, население которой составляет около 10,6 млн человек, - беднейшее государство Западного полушария. В феврале в стране начались массовые акции протеста, их участники требуют отставки президента Жовенеля Моиза, винят власти в росте инфляции, коррумпированности чиновников и общем ухудшении экономической ситуации в стране.