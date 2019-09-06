Глава РВК: надо разрешить вкладывать средства НПФ в венчурные инвестиции

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Средства негосударственных пенсионных фондов (НПФ) надо разрешить вкладывать в рисковые венчурные инвестиции, это основная возможность развития венчурного бизнеса в России. Таким мнением поделился с ТАСС в пятницу генеральный директор АО "Российская венчурная компания" (РВК) Александр Повалко в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Есть один важный вопрос - это деньги НПФ, пенсионных фондов. И это очень важный вопрос. Мы к нему постоянно возвращаемся и все время мы о нем говорим. Хорошо бы его все-таки для себя принять и решить. И решить в пользу того, чтобы допустить рисковые венчурные инвестиции в портфель этих фондов. Вот с нормативной точки зрения, это, наверное, если не барьер, то основная возможность для развития венчурного рынка в стране", - сказал он.

Глава РВК отметил, что нормативная база по венчурному рынку в стране в целом сформирована.

"В 2018 году российский венчурный рынок вырос на 80%, на рынок приходят деньги. Похоже, что внутри [крупных] компаний сформировалась достаточно сильная позиция в отношении технологического развития и применимости инструментов венчурных фондов для ее реализации. Росатом сделал фонд, и этот фонд сейчас 3 млрд рублей, а в их планах ближайших – [довести] до 9 млрд рублей, РЖД, Роскосмос, у Ростехнологий уже несколько фондов. Это все ресурсы, которые приходят на рынок. И не только деньги, но и люди", - сказал Повалко.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.