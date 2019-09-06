Илюхин: все договоренности на ВЭФ имеют практическое значение для развития Камчатки

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин считает, что все договоренности, достигнутые на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), имеют практическое значение для развития региона. Об этом Илюхин сообщил ТАСС на площадках ВЭФ.

"Пустых" соглашений не должно быть - это моя принципиальная позиция. Все наши договоренности в рамках Восточного экономического форума имеют практическое применение для развития территории Камчатского края", - сказал Илюхин.

Он отметил, что благодаря опыту работы на ВЭФ Камчатка получила возможность начать реализацию крупных инвестиционных проектов. "Мы уже реализуем проекты и, подписывая соглашения, делаем очередные шаги вперед. Строительство нового аэровокзального комплекса, разработка золоторудных месторождений, развитие рыбопромышленного комплекса - многое из того, что мы сегодня называем ключевыми проектами, реализуемыми на Камчатке, мы обсуждали с партнерами в рамках предыдущих форумов", - отметил губернатор края.

Он напомнил, что в прошлые годы на ВЭФ был заключен ряд важных соглашений с инвесторами, такие как соглашение с ПАО "РусГидро" о взаимодействии в вопросах модернизации энергетики региона, соглашение с ФГУП "Нацрыбресурс" по проведению модернизации инфраструктуры главного морского порта края, соглашение с ПАО "Новатэк" по строительству терминала перевалки сжиженного природного газа, соглашение с АО "УК "Аэропорты регионов" и группой компаний "Ренова" по строительству нового аэропорта Петропавловска-Камчатскго, ряд крупных соглашений в области горнорудной промышленности и др. "Для реализации подобных масштабных проектов нужна консолидация усилий и сегодня по заключенным соглашениям ведется активная работа", - отметил Илюхин.

Пятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Организатором форума выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.