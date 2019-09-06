"Известия": Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов. Об этом в пятницу пишет газета "Известия" со ссылкой на соответствующий ответ Минфина на запрос Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков России (РПП).

"В документе за подписью замдиректора департамента налоговой и таможенной политики [Минфина] Виталия Прокаева сказано, что доходы физических лиц, такие как плата за использование транспортного средства или денежные компенсации части расходов, связанных с перевозкой другого гражданина, подлежат налогообложению", - сообщается в публикации.

В министерстве также напомнили, что все доходы граждан РФ, которые не облагаются налогами, указаны в 217 статье Налогового кодекса. Например, в ней указаны пенсии, пособия и прочие компенсационные выплаты.

Ранее сообщалось, что Минтранс разработал документ, регулирующий карпулинг. В частности, от водителя потребуется наличие прав категории B и стаж не менее двух лет. Также он сможет совершать в сутки не более двух поездок, организованных через агрегатор, при этом за один рейс можно будет перевезти не более пяти попутчиков, а за нарушения указанных норм агрегаторам и перевозчикам будет грозить блокировка.

По данным газеты, Ассоциация РПП направила в Минтранс отрицательный отзыв на проект, однако сервис BlaBlaCar его поддержал. Отмечается, что документ пока дорабатывается, сроки его вступления в силу пока не известны.

"Вместе с тем, предложение об установлении обязанности по уплате налога на доходы физлиц и другие, поступившие от членов рабочей группы, а также федеральных органов исполнительной власти, в настоящее время прорабатываются", - заявили "Известиям" в Минтрансе.