РМК направит около 3,4 млрд рублей на уточнение запасов Малмыжского месторождения

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Русская медная компания (РМК) планирует направить на геологоразведочные работы на Малмыжском медном месторождении в Хабаровском крае около 3,4 млрд рублей до конца 2022 года. Об этом сообщил ТАСС президент РМК Всеволод Левин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"В течение 2018-2022 годов РМК планирует направить на геологоразведочные работы на Малмыжском медном месторождении около 3,4 млрд рублей. По состоянию на 31 августа из них 324 млн рублей уже освоено", - сказал он.

В пресс-службе компании добавили ТАСС, что в состав геологоразведочных работ входит весь необходимый для достоверного подсчета запасов комплекс работ и исследований. Он включает в себя бурение разведочных скважин, подготовку геологической документации и опробование керна, аналитические исследования керновых проб для определения в них меди и золота, технологические исследования руд и другие работы и изыскания.

"Результаты всех этих работ и исследований послужат основой для технико-экономического обоснования постоянных разведочных кондиций и подсчета запасов руды и металлов. К геологоразведочным работам компания привлекает ведущие специализированные организации и отраслевые исследовательские центры", - отметили в компании.

Для пополнения минерально-сырьевой базы собственных перерабатывающих мощностей РМК в рамках Восточного экономического форума 5 сентября заключила соглашение о сотрудничестве с Росгеологией. Документ предусматривает возможность создания совместного предприятия для реализации проектов в сфере поиска, оценки и разведки новых месторождений, а также по освоению и дальнейшей эксплуатации разведанных месторождений на территории России.

О Малмыжском месторождении меди

Малмыжское медное месторождение расположено на территории Нанайского и Амурского районов Хабаровского края. Балансовые запасы месторождения, по предварительной оценке, составляют 1,3 млрд т руды, в том числе 5,156 млн т меди и 278 т золота. Оператором проекта освоения месторождения является ООО "Амур Минералс", которое вошло в состав группы РМК в 2018 году. Для освоения Малмыжского месторождения в два этапа в период с 2023 по 2024 годы планируется запустить горно-обогатительный комбинат мощностью переработки в 56 млн т руды в год.

Новое предприятие создаст 2,5 тыс. высокопроизводительных рабочих мест и станет локомотивом развития транспортной инфраструктуры, энергетики, ЖКХ и социальной сферы в отдаленных районах Хабаровского края. Совокупный объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней за период работы предприятия составит 135,8 млрд рублей.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Организатором форума выступает фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ВЭФ, а также модератором Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.