Илюхин: пресная вода является перспективным экспортным товаром Камчатки

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин считает, что пресная вода является одним из наиболее перспективных экспортных товаров региона. Об этом он сообщил в пятницу ТАСС на полях Восточного экономического форума.

"Одним из новых и перспективных экспортных направлений является поставка пресной воды Камчатки. Уже сейчас налажены поставки премиальной воды в Китай. В стадии проработки с иностранными и российскими инвесторами [находятся] масштабные проекты по поставкам воды Быстринского месторождения в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. И сейчас мы предлагаем нашим партнерам рассмотреть возможность совместной реализации таких проектов", - сказал Илюхин.

Он пояснил, что на Камчатке разведано 50 месторождений питьевых и технических подземных вод с утвержденными запасами более 520 тыс. кубометров в сутки. При этом качество питьевой воды выше, чем предусмотрено нормами Всемирной организации здравоохранения.

"Камчатка - экологически чистый регион, где мы очень ценим наши природные богатства. Серьезные перспективы имеет экспорт дикоросов региона. Черемша, папоротник, иван-чай, грибы, дикие ягоды собираются нашими малыми предприятиями в экологически чистых местах и перерабатываются на месте. Такая продукция, безусловно, будет востребована на рынке", - сказал глава региона.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Организатором форума выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.