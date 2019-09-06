Трутнев: заседание российско-корейской межправкомиссии пройдет в сентябре в Москве

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Заседание межправкомиссии по развитию торгово-экономического сотрудничества между Россией и Южной Кореей пройдет в Москве 24 сентября, сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на открытии второго российско-корейского форума межрегионального сотрудничества в рамках Восточного экономического форума.

"Через несколько дней, 24 сентября, мы вместе с вице-премьером Республики Корея будем проводить в Москве очередное заседание межправительственной комиссии по развитию торгово-экономического сотрудничества между нашими странами", - сказал он.

Трутнев отметил, что предложения, которые будут выработаны на форуме, будут обсуждаться на заседании межправительственной комиссии. "Уверен в том, что они помогут нам развивать сотрудничество", - добавил он.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.