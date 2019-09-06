Торпедный завод в Дагестане в 2020 году планирует создать опытный образец электрокара

МАХАЧКАЛА, 6 сентября. /ТАСС/. Дагестанский завод "Дагдизель", который входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" и производит в том числе торпеды для ВМФ, до конца года изучит технические возможности производства электрокаров для работы в туристической части Дербента, опытные образцы техники планируется произвести в следующем году, сообщил ТАСС в четверг исполнительный директор "Дагдизеля" Султанахмед Асалиев.

"Просчитываем технические возможности, делаем расчеты, смогут ли электрокары туда подниматься <…> Вопрос в мощности двигателя и ходовой части, дело в том, что там [в Дербенте] очень крутые подъемы, для этого подходит не каждый двигатель. До конца года изучим возможности, планируем, что в следующем году выпустим опытные образцы", - сказал Асалиев.

Он уточнил, что на "Дагдизеле" рассматривают возможность производства электрокаров исключительно для туристического Дербента. "Мы рассматриваем только Дербент. Сейчас производством электрокаров занимаются многие, Китай и так далее, мы не хотим занимать чужие ниши", - пояснил собеседник агентства.

Если решение о производстве такой техники будет принято, большая часть комплектующих сможет производиться на дагестанском предприятии. "У нас большой завод, мощное оборудование, сможем делать у себя [детали], начиная от двигателя и заканчивая другими комплектующими", - добавил Асалиев.

В среду пресс-служба администрации Дербента сообщила о планах развития в городе туристической инфраструктуры, в частности о разработке электромобилей для передвижения по исторической части города и к основным достопримечательностям.

Дербент - один из древнейших городов России и мира, находится на побережье Каспийского моря. Празднование 2000-летия города состоялось 19 сентября 2015 года. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. Одна из самых известных достопримечательностей города - цитадель Нарын-Кала.