Инвестор вложит 500 млн рублей в создание реабилитационного центра в Хабаровске

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Группа компаний (ГК) "Невада", владеющая сетью из 28 гипермаркетов под брендом "Самбери" на Дальнем Востоке, вложит в строительство спортивного реабилитационного центра в Хабаровске 500 млн рублей. Об этом сообщил в пятницу ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) гендиректор группы Юрий Егоров.

"Вложим в проект 20% от его стоимости, остальную часть будем финансировать за счет заемных средств. Общий объем требуемых вложений в проект составит 2,5 млрд рублей", - сказал Егоров.

В конце августа в Хабаровске началось строительство аквапарка площадью 60 тыс. кв. м стоимостью 6 млрд рублей. Около 1 млрд рублей в этот проект вкладывает "Невада", порядка 5 млрд рублей дает в кредит ВТБ, уточнил Егоров. Соглашение об этом было заключено на форуме.

Сдать аквапарк в эксплуатацию планируется в октябре 2021 года. Этот проект является второй очередью строительства торгово-развлекательного центра, который запустят в работу в конце октября этого года. Строительство спортивного реабилитационного центра, предназначенного, в том числе, для маломобильных групп планируется третьей очередью, он будет построен в 2025 году.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Организатором форума выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.