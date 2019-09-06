Путин: венчурный фонд на Дальнем Востоке будет сформирован за счет средств ФРДВ

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Венчурный фонд Дальневосточного федерального округа будет сформирован за счет средств Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ, структура ВЭБ). Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Дальнего Востока.

"Что касается венчурного фонда, вопрос, прежде всего, в финансах, в том, чтобы финансово наполнить этот фонд. Они есть сейчас в Фонде развития Дальнего Востока. Думаю, это основной источник будет для формирования венчурного фонда", - сказал президент.

Путин отметил, что задача венчурных фондов состоит в том, чтобы поддерживать стартапы в основном финансами, но, "если не хватает квалификации, то самостоятельно трудно добиться определенного уровня". "Поэтому нужно просто сориентировать соответствующие учебные заведения - ДВФУ, другие высшие учебные заведения", - добавил он.

Комментируя предложение одного из участников встречи, гендиректора хабаровского высокотехнологичного стартапа Геннадия Редько, о необходимости запуска программ дистанционного обучения в рамках будущего венчурного фонда, Путин выразил сомнение, что такие программы надо интегрировать в фонд, однако пообещал дать поручение правительству изучить этот вопрос.

По словам главы государства, Дальневосточный федеральный округ должен развиваться не столько как сырьевой регион, а как высокотехнологичный регион, чтобы здесь развивались соответствующие отрасли.

Глава государства также пообещал предпринимателю оказать помощь в налаживании работы с такими крупными федеральными компаниями, как Ростех и Mail.ru.