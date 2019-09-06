Путин: проведение ВЭФ дает дополнительные возможности для развития Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Проведение Восточного экономического форума (ВЭФ) создает дополнительные условия для развития региона, раскрывает его возможности для российских и зарубежных инвесторов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности Дальнего Востока на полях ВЭФ.

По мнению главы государства, проведение этого форума идет на пользу Приморскому краю и Дальнему Востоку в целом. Он отметил, что саммит АТЭС 2012 года во Владивостоке помог подтолкнуть развитие региона по самым разным направлениям, а такие форумы как ВЭФ создают для этого дополнительные условия. "[Форум] привлекает инвестиции, дает нам возможность раскрыть перед потенциальными инвесторами - как перед российскими, так и перед иностранными нашими друзьями и партнерами - возможности региона, развивает его", - сказал Путин.

Сейчас, когда пятый Восточный экономический форум заканчивается, президент РФ предложил представителям общественности в спокойной обстановке поговорить друг с другом "о тех вопросах и проблемах, которые ближе всего к тем людям, которые живут на Дальнем Востоке, в Приморье, <…> исходя из реалий сегодняшнего дня".

"Прошу вас формулировать вопросы, задачи, предложения, которые наверняка в большом количестве у каждого здесь имеются", - обратился президент к участникам встречи.

Во встрече участвуют более 70 представителей общественных, профессиональных и молодежных объединений, предпринимателей, врачей и учителей, и т.д. Также в мероприятии принимают участие вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, помощник президента Игорь Левитин, глава Минтранса Евгений Дитрих, министр труда и соцзащиты Максим Топилин, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке на площадке ДВФУ 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.