В Хабаровском крае два проекта лесной отрасли исключили из перечня приоритетных

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Проекты компаний "Азия лес" и "Логистик лес" в Хабаровском крае исключили из перечня приоритетных инвестпроектов из-за нарушений в реализации заявленных планов. Об этом сообщил ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) губернатор региона Сергей Фургал.

"Приказом Минпромторга исключены из перечня приоритетных инвестиционных проектов проекты ООО "Азия лес" и ООО "Логистик лес" (обе компании входят в BM Group), заявлявших о создании производств в сфере переработки древесины. Сейчас регион изымает у компаний арендованные ими лесные участки в объеме 973 тыс. кубометров и 776 тыс. кубометров соответственно", - сказал Фургал.

Он уточнил, что также из перечня до конца года исключат проект компании "Римбунан хиджау МДФ", однако причина для этого - завершение создания всех запланированных мощностей.