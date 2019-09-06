"Ведомости": Минфин и Минэнерго не смогли договориться по льготам Приобскому месторождению

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Минфин и Минэнерго не смогли прийти к договоренности относительно формата компенсаций госбюджета из-за льгот Приобскому месторождению. Об этом пишет в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Как отмечается в сообщении, чиновники так и не договорились, как компенсировать потери бюджета из-за льгот Приобскому месторождению "Роснефти" и "Газпром нефти": "за повышение налоговой нагрузки для всех нефтяных компаний на 600 млрд рублей в течение 10 лет выступает Минфин; Минэнерго, курирующий нефтяную отрасль вице-премьер Дмитрий Козак и сами нефтяники против". В публикации добавляется, что "в итоге вопрос будет обсуждаться у президента Владимира Путина".

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак также высказался против повышения налогов в нефтяной сфере в ответ на введение льгот для Приобского месторождения.

По данным "Ведомостей", переговоры проходили в середине августа на совещании министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Козака с Минэнерго. Силуанов написал письмо Путину, который, в свою очередь, поручил провести еще одно совещание во второй половине сентября.

Как отмечает один из источников издания, на совещании Минфин будет настаивать на полной компенсации 600 млрд рублей выпадающих доходов бюджета, возникающих при предоставлении налоговых льгот разрабатывающим Приобское месторождение "Роснефти" и "Газпром нефти" за счет повышения НДПИ или введения НДПИ на попутный нефтяной газ, а Минэнерго - за счет бюджета. Другим вариантом может являться раздел суммы на две половины, одну из которых компенсируют за счет ФНБ, а другую - за счет повышения налогов.

История вопроса

Первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров 21 августа сообщил, что решение о предоставлении инвестиционных стимулов Приобскому месторождению одобрено президентом РФ, благодаря поддержке компания до 2025 г. может дополнительно добыть на месторождении более 70 млн тонн нефти. По оценке "Роснефти", дополнительные налоговые поступления государству составят 660 млрд рублей, а дополнительный дивидендный поток составит 120 млрд рублей.

По словам Федорова, благодаря инвестиционным стимулам "Роснефть" сможет инвестировать дополнительно значительные средства в развитие Приобского месторождения на фоне снижения платы по НДПИ за данный участок в объеме 46 млрд рублей ежегодно в течение 10 лет.

"Роснефть" разрабатывает северную часть Приобского месторождения, а "Газпром нефть" - южную. Газета "Коммерсант" 1 августа со ссылкой на источники писала, что президент РФ одобрил предоставление льгот не только для участка "Роснефти", но и для "Газпром нефти", которая просит налоговый вычет на 13,5 млрд руб. Запасы Приобского месторождения относятся к трудноизвлекаемым. "Роснефть" добыла на нем 26 млн т нефти в 2018 году, "Газпром нефть" - 11,5 млн т.