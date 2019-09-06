Роструд сообщил, в каких сферах чаще встречаются зарплаты от 80 тыс. руб.

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сферы производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности являются лидерами по числу предложений с оплатой от 80 тыс. рублей в месяц и выше. Таковы данные портала Роструда "Работа в России", сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Среди лидеров по числу предложений с оплатой труда от 80 тыс. рублей в месяц и выше - сферы производства, транспорта, строительства и недвижимости, а также добывающая промышленность. На высокую зарплату в этих отраслях могут рассчитывать машинисты бульдозера, маркшейдеры, водители грузового транспорта, механики по ремонту транспорта, инженеры, электрогазосварщики, прорабы, начальники участков в строительстве и другие", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Роструде, зарплатные предложения по некоторым из вакансий достигают 300-400 тыс. руб. "Соответствующие вакансии есть для пилотов с зарплатой до 350 тыс. руб., помощников капитана с зарплатой до 300 тыс. руб., машинистов горных выемочных машин с зарплатой 200 тыс. руб.", - добавили в ведомстве.

Информационно-аналитическая система Общероссийская база вакансий "Работа в России" является федеральной государственной информационной системой. На портале представлено более 1,5 млн вакансий и 950 тыс. резюме соискателей.