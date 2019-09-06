Автозавод "Соллерс" во Владивостоке в 2020 г. увеличит выпуск двигателей в 6 раз

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Автомобильный завод "Мазда соллерс мануфэкчуринг рус" во Владивостоке, который в августе выпустил первую партию двигателей SkyActiv-G для поставок на рынок Японии, планирует в 2020 году увеличить их выпуск в шесть раз. Об этом сообщил ТАСС гендиректор предприятия Дмитрий Кудинов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"3,7 тыс. двигателей планируется поставить в Японию до конца этого года. У нас в следующем году будет шестикратный рост объемов производства, в следующем году у нас будет 20 тыс. двигателей, которые мы произведем и реализуем на экспорт. Дальнейшая программа предполагает пока работать на уровне 20 тыс. двигателей с последующей возможностью увеличения этих объемов", - сказал он.

Кудинов отметил, что компания в качестве одной из возможных стратегий рассматривает выход на новые экспортные рынки, помимо Японии.

"Mazda Motor Corporation является глобальной компанией, и на сегодня у корпорации существует несколько заводов, расположенных во всем мире, и потенциально мы можем стать участником любой цепочки. Все будет зависеть от того, насколько логистически будут эффективны продажи на новый рынок, плюс те уровни тарифной защиты, которые на сегодня есть на тех рынках, куда мы не попали, как на экспорт, так и на импорт", - уточнил он.

"Соллерс" - российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с такими марками, как Ford и Mazda. Компания владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники УАЗ, а также бензиновые и дизельные двигатели ЗМЗ. Мажоритарным акционером "Соллерс" является Вадим Швецов. В 2018 году выручка группы "Соллерс" выросла на 10,4% до 39,4 млрд рублей. Показатель EBITDA по итогам 2018 года составил 481 млн рублей. В 2018 году группа "Соллерс" получила чистую прибыль в размере 46 млн рублей.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.