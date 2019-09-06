"Дочка" индийской энергокомпании Tata Power будет добывать уголь на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТКИЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Соглашение о реализации инвестиционного проекта по разработке Крутогоровского месторождения угля на Камчатке дочерней компанией индийской Tata Power заключено на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства Камчатского края.

"Соглашение о реализации инвестиционного проекта по разработке Крутогоровского месторождения угля на полях Восточного экономического форума заключено между АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (АО "КРДВ") и компанией "Фар истерн нэйчэрл рисорсис". Подписи под документом поставили генеральный директор АО "КРДВ" Аслан Канукоев и глава департамента сырья и логистики Tata Power Санджей Дуб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инвестор стал резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка". Вложения в геологоразведочные работы на первом этапе проекта составят 420 млн рублей, на предприятии будет создано более 800 рабочих мест. Разработка месторождения и запуск производства займет около четырех лет. Первоначальная производственная мощность составит около 1,5 млн т в год, и в течение трех лет данный показатель увеличится до 7,5-8 млн т в год.

"В рамках обеспечения нового резидента ТОР инфраструктурой на побережье Охотского моря будут построены необходимые полуострову портовые сооружения. Рядом с Крутогоровским месторождением находятся другие перспективные залежи природных ископаемых, которые, если будет создана инфраструктура, наверняка будут востребованы. Tata Power является еще и социально-ориентированной компанией, поэтому мы надеемся на сотрудничество и в этом направлении", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Камчатского края Марины Субботы.

Крутогоровское месторождение каменного угля находится в Соболевском районе Камчатского края в 70 км к востоку от берега Охотского моря. Запасы каменного угля оцениваются в 160 млн т, прогнозные ресурсы - в 945 млн т.

Пятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Организатором форума выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.