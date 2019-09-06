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ВЭФ-2019

Путин пообещал дополнительные средства перинатальному центру на Дальнем Востоке

Финансирование пойдет на реабилитацию детей, родившихся с экстремально низким весом

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал, что федеральный центр выделит дополнительное финансирование, чтобы в перинатальном центре на Дальнем Востоке специалисты занимались реабилитацией детей, родившихся с экстремально низким весом.

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"16 миллионов [в год] - это небольшая цифра, считайте, что мы уже договорились", - ответил глава государства на просьбу главного врача приморского краевого перинатального центра Татьяны Курляевой на встрече с представителями общественности Дальнего Востока. Она пояснила, что маленькие пациенты первые годы жизни нуждаются в усиленном внимании специалистов, которое следует обеспечить в медицинском центре.

Путин признался, что ему важно было узнать о такой проблеме, поскольку в других перинатальных центрах может существовать необходимость также организовать дополнительные программы по реабилитации малышей до трех лет. "Точно давайте сделаем у вас [дополнительную программу реабилитации] и посмотрим, как дальше в других [перинатальных центрах]", - пообещал президент.

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