"Сколково" планирует за три года увеличить на 1 тыс. число своих региональных компаний

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Фонд "Сколково" рассчитывает за три года увеличить на 1 тыс. количество своих региональных компаний-резидентов после снятия территориальных ограничений для участников сколковского проекта, сообщил ТАСС председатель правления фонда Игорь Дроздов в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

"У нас теперь, в силу действия модели экстерриториальности, компании будут прибывать не только с Дальнего Востока, но, я надеюсь, и со всей страны. Мы ожидаем, что в ближайшие три года количество региональных компаний увеличится, по крайней мере, на тысячу. Это наша задача минимум. Естественно, рассчитываем, что среди них будут и компании с Дальнего Востока, но все зависит теперь, в том числе, от эффективности работы нашего будущего регионального оператора - технопарка "Русский", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин 2 августа подписал закон о создании условий для снятия территориальных ограничений деятельности по созданию и развитию инновационного центра "Сколково" ("О внесении изменений в ФЗ "Об инновационном центре "Сколково" и отдельные законодательные акты РФ"). Он вступил в силу 13 августа. Согласно документу, теперь любая организация, занимающаяся исследовательской деятельностью на территории России, может получить доступ ко всем сервисам и льготам инновационного центра. Экосистема "Сколково" будет опираться на успешные региональные и научно-технологические инновационные центры. Закон позволяет присваивать юридическому лицу статус участника проекта вне зависимости от его местоположения на территории России.

Дроздов отметил, что одна из задач региональных операторов Фонда "Сколково" - постоянно искать новые компании, которые могут стать участниками сколковского проекта. "Тысяча - это общая цифра. У нас в основе работы [фонда] лежит философия, что мы не устанавливаем квоты для каких-либо технологий. Но я допускаю, что отступления от этого правила будут. Они связаны с тем, что государство финансирует нацпрограмму "Цифровая экономика", и есть настрой поддержать развитие ключевых технологических направлений - квантовые технологии, искусственный интеллект, технологии 5G. По каждому направлению выбрана ответственная крупная компания с государственным участием. Рабочие переговоры с этими компаниями показывают, что они настроены для развития цифровых технологий использовать разработки стартапов, в том числе сколковских", - отметил Дроздов.

Он также сообщил, что у фонда есть предварительная договоренность, "что эти компании с госучастием сформируют определенный заказ, более детальный, в каких технологиях они нуждаются для реализации задач, которые перед ними поставило правительство". "Допускаю, что мы в определенной степени наше внимание сфокусируем на поиске технологий именно в этих нишах", - добавил он.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.