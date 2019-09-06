Путин выступил за либерализацию статей, связанных с экономическими преступлениями

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин высказал свою точку зрения относительно содержания под стражей бизнесменов, подозреваемых в каких-либо нарушениях.

"Вы знаете, моя позиция заключается в том, что эти статьи [связанные с экономическими преступлениями] нужно либерализовать, и нет необходимости по экономическим статьям человека сажать за решетку", - сказал Путин в ходе встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума. Соответствующее обсуждение, по его словам, уже состоялось с Генпрокуратурой и Верховным судом. В то же время, в экономической сфере имеется множество нарушений, и в этой связи государство должно обеспечить интересы общества в целом, указал глава государства.

Кроме того, президент пообещал решить проблемы рыболовства за пределами исключительной экономической зоны РФ. "Главная задача - чтобы рыбаки везли к нам на берег свою продукцию", - подчеркнул он, напомнив о предусмотренном сокращении избыточных мер регулирования в стране и устранении устаревших норм к 2021 году.