В Приморском крае планируют построить сеть газозаправочных станций

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Администрация Приморского края намерена построить в регионе сеть заправочных газомоторных станций. Об этом стало известно в ходе встречи замглавы региона с руководством компании "Газпром газомоторное топливо" в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщила в пятницу пресс-служба краевой администрации.

"Проектирование газонаполнительных станций в Приморье планируется начать в 2020 году. Создание сети газомоторной инфраструктуры в крае и использование природного газа в качестве моторного топлива обсудили врио вице-губернатора региона Елена Пархоменко и генеральный директор ООО "Газпром газомоторное топливо" Олег Мелехин", - говорится в сообщении.

Проект предполагает строительство необходимой инфраструктуры - заправочных и сервисных станций, пунктов переоборудования старых автомобилей, лабораторий. Кроме частных лиц, потребителями газозаправочных станций могут быть крупные предприятия, использующие данное топливо, и котельные.

"Для этого рассматривается вопрос о строительстве мало- или среднетоннажного завода по производству сжиженного природного газа. Эта форма топлива может использоваться в том числе и для малых котельных, работающих сейчас на мазуте или дизельном топливе, и это будет значительно дешевле", - приводится в сообщении слова Пархоменко.

Участники встречи намерены подписать соответствующее соглашение в октябре этого года на Нефтегазовом форуме.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.