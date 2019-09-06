{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ВЭФ-2019

В Приморском крае планируют построить сеть газозаправочных станций

Проектирование газонаполнительных станций планируют начать в 2020 году

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Администрация Приморского края намерена построить в регионе сеть заправочных газомоторных станций. Об этом стало известно в ходе встречи замглавы региона с руководством компании "Газпром газомоторное топливо" в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщила в пятницу пресс-служба краевой администрации.

На эту тему
Восточный экономический форум - 2019. День третий

"Проектирование газонаполнительных станций в Приморье планируется начать в 2020 году. Создание сети газомоторной инфраструктуры в крае и использование природного газа в качестве моторного топлива обсудили врио вице-губернатора региона Елена Пархоменко и генеральный директор ООО "Газпром газомоторное топливо" Олег Мелехин", - говорится в сообщении.

Проект предполагает строительство необходимой инфраструктуры - заправочных и сервисных станций, пунктов переоборудования старых автомобилей, лабораторий. Кроме частных лиц, потребителями газозаправочных станций могут быть крупные предприятия, использующие данное топливо, и котельные.

"Для этого рассматривается вопрос о строительстве мало- или среднетоннажного завода по производству сжиженного природного газа. Эта форма топлива может использоваться в том числе и для малых котельных, работающих сейчас на мазуте или дизельном топливе, и это будет значительно дешевле", - приводится в сообщении слова Пархоменко.

Участники встречи намерены подписать соответствующее соглашение в октябре этого года на Нефтегазовом форуме.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

Теги
РоссияПриморский крайВЭФ-2019
ВЭФ-2019
Кабмин будет ориентироваться на позицию "Аэрофлота" по приватизации "Победы"
Вице-премьер Максим Акимов отметил, что "довольно опасно" такие предложения "инициировать сверху и в деструктивном режиме продвигать"
Читать полностью