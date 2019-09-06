Московские промышленные предприятия экспортируют продукцию в 182 страны

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Столичные предприниматели в первой половине 2019 года экспортировали свою продукцию в 182 страны, сообщается в пятницу на портале мэра и правительства Москвы.

"Общий объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в первом полугодии составил $11 млрд. Это 16,3% от общероссийского показателя", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что в топ-5 импортеров московской несырьевой неэнергетической продукции за январь - июнь вошли Белоруссия ($1,197 млрд), Казахстан ($1,171 млрд), Великобритания ($1,055 млрд), США ($792 млн) и Германия ($586 млн). Во втором квартале 2019 года по сравнению с первым столичные производители промышленной продукции освоили экспорт в такие страны, как Сент-Китс и Невис, Сомали, Суринам, Гаити и Экваториальная Гвинея.

"Столичные предприниматели начали экспортировать по новым торговым направлениям товары самого разного назначения. Это плавучие транспортные средства, медицинская аппаратура, фармацевтика, товары пищевой промышленности, тяжелое машиностроение, электрооборудование и многое другое. Среди российских регионов доля экспорта Москвы в такие страны, как Сент-Китс и Невис, Сан-Марино и Маршалловы острова, составляет почти 100%", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента предпринимательства и инвестиционного развития столицы Алексея Фурсина.