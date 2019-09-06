Правительство России прорабатывает создание крупного оператора авиаперевозок в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство прорабатывает вопрос создания одного или нескольких крупных операторов авиаперевозок на Дальнем Востоке. Это может быть уже существующая авиакомпания или ее дочерний перевозчик. Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.

"Наверное, это будут один-два оператора на федеральном уровне, такие мысли есть. Это не говорит, что кто-то будет убивать небольших перевозчиков, они тоже очень важны, но опорную сеть кто-то должен держать, - сказал он. - Мы бы хотели привлечь к этой работе "Аэрофлот" и S7".

По его словам, поскольку без субсидирования развитие региональных сетей невозможно, необходимо создать механизм управления развитием федеральной и региональной сети на федеральном уровне.

"То есть надо его гармонизировать с развитием сети на федеральном уровне, с развитием инфраструктуры, с подготовкой летного состава, с обновлением парка авиатехники, модернизацией аэропортовой инфраструктуры, и такую задачу мы ставим в рамках разработки перспективной модели развития региональных авиаперевозок", - отметил Акимов.

Вице-премьер добавил, что в течение следующего года такая модель будет создана. "И конечно, будем опираться на поручение президента, в том числе по этой комбинации маршрутов, которая является явно доходоприносящей и маршрутов, которые потребуют субсидий".

В ходе пленарного заседания ВЭФ-2019 президент России Владимир Путин предложил предоставлять авиакомпаниям, работающим на Дальнем Востоке, преимущества в освоении других, наиболее выгодных маршрутов.

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