Путин пообещал решить проблему жилья в пострадавшем от землетрясения поселке на Сахалине

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал помочь решить проблему расселения жилья в поселке Нефтегорск Сахалинской области, пострадавшем от землетрясения в 1995 году. На встрече главы государства с представителями общественности Дальнего Востока одна из ее участниц пожаловалась на то, что это жилье общей площадью порядка 180 тыс. кв. м было признано аварийным, но проживающие там люди до сих пор не расселены.

По ее словам, для решения этой проблемы необходимо порядка 11 млрд рублей, а самостоятельно региону для ее решения понадобится не менее 10 лет. Участница встречи попросила Путина дать поручение выделить эти средства из федерального бюджета.

Путин отметил, что в России достаточно большой аварийный фонд, "он требует довольно больших, если не сказать колоссальных вливаний, прежде всего, из федерального бюджета". Для Сахалина эта проблема тоже острая, признал президент. "Это, конечно, плохо. И вместе с областью надо этот вопрос решать. Я вернусь к этому еще раз, такое поручение дам", - сказал президент.

В то же время Путин обратил внимание на то, что Сахалинская область - один из немногих регионов с большими доходами, текущий профицит его бюджета составляет порядка 50 млрд рублей. "Поэтому сейчас главный вопрос - это распределение обязательств при решении этой очень важной и чувствительной для людей проблемы. С (врио губернатора Сахалинской области Валерием) Лимаренко поговорим на этот счет, но решение нужно искать, я согласен. И мы обязательно будем это делать", - резюмировал Путин.