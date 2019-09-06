Путин поручил Трутневу доработать закон о вольном приносе золота

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Юрию Трутневу привлечь представителей золотодобывающих ей отрасли к доработке законодательство о вольном приносе золота, который регламентирует работу частных старателей. Такое поручение Путин дал в ходе встречи с общественностью Дальнего Востока.

"Я Юрия Петровича (вице-премьера Юрия Трутнева - прим. ТАСС) попрошу. Юрий Петрович, поработайте с коллегами. Пусть сформулируют предложения. Мы всегда, когда речь идет о вопросах, связанных с регулированием бизнес-деятельности и экономической деятельности, мы всегда делаем это совместно с заинтересованными структурами предпринимателей", - сказал Путин.

В ходе встречи один из ее участников предложил при доработке законопроекта о вольном приносе золота учесть предложения представителей золотопромышленников, в том числе предусмотрев ужесточение ответственности за незаконную разработку недр.

"Люди индивидуально работают там, где компании не доходят, где это невыгодно, экономически нецелесообразно, где отвалы большие. Хватать и не пущать, все запрещать, это неправильный путь. Мы уже это проходили в свое время. Это не даст возможности людям дополнительно зарабатывать. Да и государство от этого ничего не выиграет. А вот навести порядок, конечно, нужно", - сказал Путин.

По его словам, должна наступать ответственность золотодобытчиков в случае, если они допускают серьезные нарушения. Президент отметил, что нужно в то же время легализовать их деятельность, но таким образом, чтобы это не нарушило права компаний и других индивидуальных старателей.

По его словам, должна наступать ответственность золотодобытчиков в случае, если они допускают серьезные нарушения. "Нужно в то же время легализовать их деятельность, правила определенные выработать, но таким образом, чтобы это не нарушило права компаний и других индивидуальных старателей",- сказал президент.