{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ВЭФ-2019

Путин поручил помочь в организации "школы под парусами" во Владивостоке

Центр морской подготовки планирует выходить со школьниками в Тихий океан для посещения географических объектов

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил оказать поддержку созданию во Владивостоке "школы под парусами" для посещения исторических объектов в Тихом океане.

Во время встречи главы государства с представителями общественности Дальнего Востока на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) директор центра морской подготовки "Семь океанов" Анатолий Штанько рассказал, что речь идет о планах организации на базе Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского "школы под парусами" с двумя-тремя 30-метровыми парусными судами. Они будут со школьниками на борту выходить в Тихий океан для посещения многих географических объектов, ранее открытых русскими путешественниками, но чьи названия ныне, по словам Штанько, заменены или стерты с мировых карт.

"Давайте попробуем это сделать, мне очень нравится эта идея, хорошая", - сказал Путин. Он поручил вице-премьеру - полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу и главе Минтранса РФ Евгению Дитриху заняться этим вопросом. "Поговорим с бизнесом, который работает в регионе, они помогут по судам, я даже не сомневаюсь", - отметил президент, добавив, что нужно создать "организационно-правовую форму, чтобы этот центр мог существовать".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТрутнев, Юрий ПетровичРоссияДитрих, Евгений ИвановичПриморский крайВЭФ-2019
Онлайн
Восточный экономический форум - 2019. День третий
V ВЭФ проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс"
Читать полностью