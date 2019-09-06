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ВЭФ-2019

Путин поддержал предложение открыть в Приморском крае филиал мастерской управления "Сенеж"

Мастерская управления "Сенеж" является образовательным центром, на базе которого проводятся обучающие программы и мероприятия для чиновников и перспективной молодежи

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал подумать над открытием в Приморском крае филиала мастерской управления "Сенеж".

"Поручение дам администрации, чтобы они проработали [вопрос] с соответствующими структурами. Дело хорошее", - сказал он на встрече с представителями общественности Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Мастерская управления "Сенеж" - образовательный центр, на базе которого проводятся обучающие программы и мероприятия для чиновников и перспективной молодежи: лидеров общественных организаций, социальных активистов, волонтеров, молодых профессионалов (юристов, экономистов, журналистов, социологов, преподавателей, ученых).

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