Путин поддержал идею включения в смету строительства объектов привлечение стройотрядов

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал хорошей идею определения перечня объектов, в смету строительства которых будет включаться привлечение студенческих стройотрядов.

В ходе встречи с представителями общественности Дальнего Востока на полях Восточного экономического форума зампред организации "Российские студенческие отряды" Екатерина Красикова напомнила, что еще в 2017 году по поручению президента были приняты поправки, позволяющие вносить в смету строительства мероприятия по привлечению студенческих отрядов. Однако, по словам Красиковой, эта норма практически не используется. В связи с этим она предложила, чтобы правительство РФ ежегодно определяло перечень объектов, в смете возведения которых будет заложено привлечение стройотрядов.

"Думаю, что это реализуемая вещь", - отреагировал Путин. Он заметил, что это будет стабилизировать работу стройотрядов, создаст для них экономическую базу.

"Надо только понять, насколько реалистично этот перечень определить. Спасибо за идею, если ее реализация будет способствовать активизации студенческих отрядов, их работы, то здорово. Постараемся это реализовать", - подчеркнул глава государства.