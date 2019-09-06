Минтранс РФ пока не вносил предложения по компенсации авиакомпаниям отмены рейсов в Грузию

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Минтранс РФ пока не вносил в правительство предложения по предоставлению компенсаций авиакомпаниям за запрет полетов между Россией и Грузией. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов в кулуарах Восточного экономического форума.

"Эта работа идет на площадке Минтранса, пока в правительство не вносились Минтрансом предложения. Я дал соответствующее поручение, мы договаривались об этом", - сказал он.

"Понятно, что какие-то ресурсы понадобятся, мы обсуждаем", - добавил Акимов.

Авиасообщение между Россией и Грузией было приостановлено с 8 июля на фоне антироссийских выступлений в Грузии.

Летом по итогам совещания у вице-премьера Максима Акимова Минтрансу было дано поручение оценить потери авиакомпаний от приостановки полетов в Грузию. Также Минтранс должен разработать универсальную методику оценки финансовых потерь авиакомпаний в случае приостановки полетов по независящим от них причинам. Минтранс сообщал, что предварительная оценка - около 3 млрд рублей.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.