Детский сад-ясли на 160 мест с бассейном построят в Ставропольском крае

ПЯТИГОРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края в рамках нацпроекта "Демография" заключили контракт на строительство детского сада-яслей на 160 мест в городе Георгиевске, сообщила в пятницу пресс-служба министерства строительства региона.

"В целях реализации мероприятий, предусмотренных национальным проектом "Демография", в Георгиевске будет построен детский сад-ясли на 160 мест. В настоящее время по результатам электронных торгов определена подрядная организация, которая будет возводить дошкольное учреждение, с ней заключен контракт", - говорится в сообщении.

По данным министерства, на строительство объекта планируется направить порядка 170 млн рублей, в том числе около 10 млн рублей - из краевого бюджета. Детский сад будет двухэтажным с мансардой. Это геометрически сложное здание, состоящее из трех блоков. На первом этаже одного из блоков разместят плавательный бассейн, оснащенный системами механической очистки и биологического обеззараживания воды. Всего на первом и втором этажах разместят девять групп, в которых будут заниматься дети 1-2 лет, 2-3 лет и 3-7 лет.

"В дошкольном учреждении предусмотрены помещения под музыкальный зал и зал для спортивных занятий, живой уголок, комнаты психологического и мыслительного развития. Также проектом заложено обустройство ряда вспомогательных кабинетов, в том числе помещения для грудного вскармливания, кабинетов врачей и процедурных комнат", - добавили в пресс-службе.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.