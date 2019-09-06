Северо-восток Китая увеличит импорт сельхозпродукции и энергоносителей из России

ПЕКИН, 6 сентября. /ТАСС/. Северо-Восточный регион КНР планирует активно увеличивать импорт российской сельскохозяйственной продукции и энергоносителей. Об этом сообщил в пятницу секретарь парткома граничащей с Россией китайской провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэй.

"Мы будем планомерно усиливать стимулы для наращивания импорта энергоносителей и сырьевых товаров из РФ, интенсивно развивать производство по переработке российской сельскохозяйственной продукции, в частности сои, - отметил он, отвечая на вопрос ТАСС. - Провинция Хэйлунцзян намерена повышать уровень экономического развития приграничных районов, создавать зарубежные зоны высокого качественного роста, участвовать в создании территорий опережающего развития и портов свободной торговли России".

По словам Чжан Цинвэя, одно из ключевых направлений российско-китайского взаимодействия - приграничная торговля. "Сейчас объем ввозимой из РФ продукции превышает масштабы китайского экспорта в обратном направлении: у России есть продовольственные товары и сельскохозяйственные полуфабрикаты высокого качества, поэтому многие жители внутренних районов КНР отправляются к вам за покупками. Приграничная торговля способствует народному обогащению", - подчеркнул секретарь парткома.

Он добавил, что для успешного сотрудничества Китай и РФ должны продолжить улучшать юридическую составляющую инвестиционных и деловых контактов, повышать качественный уровень двусторонней торговли.

Согласно официальной статистике, в 2018 году товарооборот провинции Хэйлунцзян и России превысил 122 млрд юаней ($17,2 млрд по текущему курсу), что составляет порядка 18% от китайско-российской торговли.