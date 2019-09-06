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В Сбербанке подсчитали средний чек на покупку букета к 1 сентября

Он составил 1,4 тыс. рублей, что на 5% меньше, чем в 2018 году
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Средний чек на покупку букета к 1 сентября составил 1,4 тыс. рублей, что на 5% ниже чем годом ранее, говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка.

В сообщении отмечается, что с 31 августа по 5 сентября объем продаж цветочных букетов в России в денежном выражении снизился на 10% по сравнению с тем же периодом 2018 года.

Продажи воздушных шаров по сравнению с прошлым годом возросли в 2,4 раза. Средний чек составил 85 рублей, что на 30% больше, чем годом раньше. Больше всего на воздушные шары потратили жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Исследование подготовлено Сбербанком совместно с IT-компанией "Платформа ОФД" на основе информации поступающих оператору фискальных данных (ОФД) более чем с 800 тыс. касс в РФ.

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