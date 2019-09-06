Программу льготной ипотеки на Дальнем Востоке планируют запустить в ноябре-декабре

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Запуск программы льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей Дальнего Востока планируется на ноябрь или декабрь 2019 года, сообщил в пятницу ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) директор Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) Алексей Чекунков.

"До конца года программа запустится, где-то я думаю в самом конце года, в ноябре-декабре. Агентства могут уже собирать предварительный спрос, и сразу существенная часть тех, кто попадает под эту программу, они смогут сразу податься", - сказал Чекунков.

Первоначальный взнос по льготной ипотеке будет в два раза ниже среднерыночного - на уровне 10%, а воспользоваться ею на первом этапе, по оценкам главы ФРДВ, смогут около 8 тыс. семей дальневосточников. При этом прогнозируемый пик спроса придется на 2020 год, когда будут запущены основные механизмы ипотеки.

Говоря о необходимых бюджетных тратах на реализацию этого вида поддержки, Чекунков сказал, что в ближайшие два года сумма может достичь 15 млрд рублей.

"За 20 лет мы пока не будем говорить, но мы обсуждали с министерством [финансов] в общей сложности вплоть до 15 млрд рублей на два года", - сказал директор фонда.

Президент РФ Владимир Путин объявил на ВЭФ о запуске программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых, которая начнется уже в этом году. На первом этапе получить ипотеку смогут молодые семьи и те, кто хочет построить жилье на "дальневосточных гектарах".