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У Apple Music появилась тестовая веб-версия

Как отмечает агентство Bloomberg, веб-версия приложения создается "в рамках конкуренции с музыкальным сервисом Spotify"

ТАСС, 6 сентября. Apple запустила тестовую веб-версию музыкального приложения Apple Music. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, ранее компания, как правило, не создавала для своих главных приложений версии, предназначенные для работы в браузере. Исключение составляли "облачное хранилище" iCloud и набор приложений iWork. Как отмечает Bloomberg, веб-версия Apple Music создается "в рамках конкуренции с музыкальным сервисом Spotify".

В июне портал The Verge написал, что Apple откажется от программы iTunes, существовавшей более 18 лет. Ее заменят три отдельных приложения - "Музыка", "ТВ" и "Подкасты".

iTunes, впервые появившаяся в 2001 году, на протяжении многих лет была необходимым инструментом пользователей мобильной продукции Apple. Так, с ее помощью, еще до появления в 2007 году смартфонов iPhone, владельцы MP3-плееров iPod синхронизировали свои устройства с компьютером и наполняли их музыкой. В отрыве от iTunes на первых порах было невозможно и использование iPhone.

Необходимость в iTunes практически отпала по мере того, как смартфоны и прочая мобильная техника производства Apple становились все более автономными. Так, со временем компания создала магазин приложений AppStore, а прослушивание музыки стало возможно по подписке - через встроенное приложение Apple Music.

Основанная в 1976 году Apple, помимо iPhone и iPod, производит планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, "умные" часы Apple Watch и другие устройства. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) - одна из крупнейших в мире: ее рыночная капитализация составляет почти $900 млрд.

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