Минэкономразвития ожидает инфляцию в России по итогам 2019 года на уровне 3,6-3,8%

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) ожидает инфляцию в РФ по итогам 2019 года на уровне 3,6-3,8%, говорится в докладе министерства "Картина инфляции. Сентябрь 2019 г.".

"Дезинфляционный тренд в ближайшие кварталы сохранится на фоне замедления потребительского кредитования при слабой динамике ипотечного и корпоративного кредита. В целом по году Минэкономразвития России ожидает инфляцию на уровне 3,6-3,8%", - отмечается в докладе.

Кроме того, министерство прогнозирует в сентябре нулевой прирост потребительских цен по отношению к августу, что соответствует годовым темпам роста в 4,1%.

По данным МЭР, годовая инфляция в РФ в августе замедлилась из-за сезонного удешевления плодоовощной продукции, темпы которого ускорились до 10,07% по сравнению с июлем, когда цены на эту продукцию снизились на 3,94%.

Ранее Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в РФ на конец 2019 году до 3,8% с 4,3%, которые были указаны в апрельской версии макропрогноза. МЭР прогнозировало, что инфляция в 2020 году сократится до 3%, а в 2021-2024 годах сохранится на целевом уровне в 4%.