Росгеология подтвердила увеличение финансирования на геологоразведку в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 6 сентября. /ТАСС/. Росгеология и правительство Бурятии подписали соглашение на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), предусматривающее увеличение объемов геологоразведочных работ на территории республики. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба республиканского правительства со ссылкой на главу региона Алексея Цыденова.

"Росгеология подтвердила увеличение финансирования до 800 млн рублей именно на поисковые работы в республике", - приводит пресс-служба слова Цыденова, отмечая, что подписано соответствующее соглашение.

В республике, напомнил Цыденов, практически не осталось месторождений, поставленных в запас по полезным ископаемым. "По твердым, в первую очередь, это золото, флюорит, медь, цинк, железо, свинец, вольфрам, молибден. Все наиболее экономически привлекательные с подтвержденными большими запасами у нас так или иначе находятся в распределенном фонде, - цитирует Цыденова пресс-служба. - Нужно вести дополнительные поисковые работы для того, чтобы подтверждать дополнительные ресурсы, ставить их на баланс и иметь возможность привлекать дополнительных инвесторов, создавать новые возможности для республики, для жителей республики".

Пятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Организатором форума выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.