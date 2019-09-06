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Максимальная ставка по рублевым вкладам в III декаде августа составила 6,8%

В Банке России сообщили, что она не изменилась по сравнению со второй декадой

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде августа 2019 года не изменилась по сравнению со второй и осталась на уровне 6,80%, говорится в сообщении Банка России.

В первой декаде августа ставка составляла 6,82%, свидетельствуют данные ЦБ.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

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