Основателя компании "Рольф" Сергея Петрова объявили в международный розыск

"Сергей Петров объявлен в розыск", - сказала представитель суда.

Следствие ходатайствует о заочном аресте Петрова, который находится за рубежом. "В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Петрова С. А, Кафкалия Г. и Луковецкого Т. М.", - сказала представитель суда. Слушания материалов начнутся в ближайшее время.

Следственный комитет РФ возбудил в отношении главы "Рольфа" Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело (по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Были произведены обыски в нескольких офисах дилера в Москве и Санкт-Петербурге.