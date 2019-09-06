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Ситуация вокруг компании "Рольф"
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Основателя компании "Рольф" Сергея Петрова объявили в международный розыск

Следствие просит суд заочно арестовать Петрова
Основатель компании "Рольф" Сергей Петров Владимир Астапкович/ТАСС
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Основатель компании "Рольф" Сергей Петров
© Владимир Астапкович/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Основатель компании "Рольф" Сергей Петров, обвиняемый в выводе за рубеж 4 млрд рублей, объявлен в международный розыск.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

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"Сергей Петров объявлен в розыск", - сказала представитель суда.

Следствие ходатайствует о заочном аресте Петрова, который находится за рубежом. "В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Петрова С. А, Кафкалия Г. и Луковецкого Т. М.", - сказала представитель суда. Слушания материалов начнутся в ближайшее время.

Следственный комитет РФ возбудил в отношении главы "Рольфа" Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело (по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Были произведены обыски в нескольких офисах дилера в Москве и Санкт-Петербурге.

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Ситуация вокруг компании "Рольф"
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