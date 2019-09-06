"Почта России" удвоит производственную мощность сортировочного центра в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. "Почта России" к середине 2020 года вдвое увеличит производственную мощность автоматизированного сортировочного центра в Санкт-Петербурге с 300 до 600 тыс. обрабатываемых посылок в сутки, совокупный объем инвестиций в проект составит 600 млн рублей, сообщил в пятницу ТАСС заместитель директора компании по логистике северо-западного макрорегиона Григорий Палицын.

"Мы рассчитываем на дальнейший рост количества отправлений во внутреннем рынке интернет-торговли на уровне около 15%. По совокупному объему переработки посылок первого класса [ускоренная доставка] мы ожидаем ежегодный рост отправлений в объеме 15-20%", - сказал он.

За сутки центр сортирует 1 млн писем и около 300 тыс. посылок, из которых 70 тыс. посылок приходится на сегмент интернет-торговли. С учетом текущей динамики на рынке письменной корреспонденции увеличение мощности сортировочного центра по переработке писем не требуется, так как клиенты переходят на электронную корреспонденцию, добавил представитель "Почты России".

Сортировочный центр в Петербурге оснащен пятью линиями: двумя линиями для сортировки письменной корреспонденции, одной линией для конвертов формата A4, машиной по сортировке небольших посылок и линией, обрабатывающей крупные посылки весом более 2,5 кг. В рамках модернизации комплекса компания планирует установить новую мультиформатную сортировочную линию, способную сортировать как письма, так и разные посылки.

Центр будет модернизирован в рамках реализации глобального логистического проекта "Почты России" и банка ВТБ. На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 2018 года они заключили договор о создании совместного предприятия на паритетных началах. Было создано акционерное общество "Национальные Логистические Технологии" для реализации проекта по созданию 38 логистических центров по всей стране.