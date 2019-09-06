На ВЭФ в 2019 году подписали соглашения на 3,4 трлн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Участники Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали 270 соглашений на сумму более 3,4 трлн рублей, что на 13% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил в пятницу вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, подводя итоги ВЭФ на пресс-конференции.

День третий

Восточный экономический форум - 2019. День третий

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"Подписано более 270 соглашений на сумму свыше 3,4 трлн рублей <…> это снова шаг вперед по отношению к предыдущим форумам", - сказал Трутнев.

В 2018 году в рамках ВЭФ было подписано 220 соглашений на 3 трлн рублей.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.