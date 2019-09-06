Козак отметил особую значимость партнерства России и Китая в условиях протекционизма

ПЕКИН, 6 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак отметил актуальность партнерства России и КНР в условиях введения отдельными странами протекционистских мер и других ограничений.

"Должен сказать, что такие отношения служат примером, образцом выстраивания межгосударственного взаимодействия, когда две великие державы, естественно продвигая национальные интересы, всегда находят компромиссные, справедливые решения... Особенно это актуально в последнее время, когда повсеместно страны начинают вводить различные протекционистские меры в одностороннем порядке, различного рода санкции и ограничения", - сказал Козак на заседании российско-китайской межправкомиссии в сфере энергетики.

Вице-премьер добавил, что стороны намерены "выводить отношения на еще более высокий уровень для надежного обеспечения жизни, интересов наших стран в XXI веке".

Он отметил, что сейчас идет активная подготовка к встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном 17 сентября в Санкт-Петербурге.

"Ежегодные заседания межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству являются важной составной частью российской-китайских отношений, доверительного партнерства и стратегического взаимодействия. Укреплению многоплановых связей с Китаем у нас в стране придается особый интерес. Мы настроены на развитие всеобъемлющего стратегического партнерства, отвечающего интересам народов обоих государств", - сказал он.