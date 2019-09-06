На ремонт объектов Единой национальной электрической сети в СКФО выделено 328 млн рублей

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС, входит в группу "Россети") готовит объекты электросетевого хозяйства в регионах Северо-Кавказского федерального округа к осенне-зимнему периоду, на ремонтные работы выделено 328 млн рублей. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе МЭС Юга (филиал "Федеральной сетевой компании").

"ПАО "ФСК ЕЭС" с опережением графика ведет подготовку объектов Единой национальной электрической сети в СКФО к предстоящему осенне-зимнему периоду. На финансирование годовой ремонтной программы направлено более 328 млн рублей, исполнение физических объемов работ на сегодняшний день превышает 100%", - сообщили в пресс-службе.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду запланирован ремонт 213 единиц оборудования подстанций, 138,4 км линий электропередачи, а также расчистка более 481 га трасс ЛЭП. Как отмечается, аварийный резерв укомплектован на 100%. К работе готовы и 27 резервных источников питания общей мощностью 5,8 МВт.

В 2019 году на Северном Кавказе Федеральной сетевой компанией реализуется ряд инвестиционных проектов, направленных на повышение надежности электроснабжения потребителей. На 20% увеличена трансформаторная мощность подстанции 330 кВ "Машук", обеспечивающей электроснабжение курортов Кавказских Минеральных Вод. Ведется модернизация подстанции 330 кВ "Дербент", в результате чего мощность одного из крупнейших питающих центров Республики Дагестан вырастет на 25%. До конца года планируется завершить строительство заходов ЛЭП на Зарамагскую ГЭС-1.