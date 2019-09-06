Трутнев считает высокими шансы на строительство моста через Лену в Якутии

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Проект строительства моста через реку Лена в Якутии имеет высокие шансы на реализацию. Об этом сообщил в пятницу вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе брифинга на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Что касается мостов, мне кажется, что сегодня с учетом долгой работы над этим проектом ближе к реализации Ленский мост [в Якутии], у меня такое ощущение, что шансы на то, что он будет построен, так скажем, буквально день ото дня увеличиваются, мы будем работать над механизмом, чтобы этот проект состоялся", - сказал он.

Строительство моста через реку Лена в Якутии вошло в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока, утвердить которую планируют в сентябре. Проект оценивается в 70-80 млрд рублей. Открытие моста, как предполагается, приведет к росту в регионе грузоперевозок в три раза, до 6 млн т в год. Как сообщал ранее глава Якутии Айсен Николаев, сокращение прямых расходов бюджета на северный завоз при строительстве Ленского моста может составить 4 млрд рублей ежегодно.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Организатором форума выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.