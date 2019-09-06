Китайский вице-премьер отметил успешное развитие энергетического сотрудничества с Россией

ПЕКИН, 6 сентября. /ТАСС/. Сотрудничество России и Китая в энергетической сфере успешно развивается, страны являются друг для друга стабильными партнерами, заявил в пятницу вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн на переговорах с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Козаком. Он выступил на старте 16-го заседания Межправительственной Российско-Китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь.

"Под стратегическим руководством двух лидеров и при содействии межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству, при совместных усилиях профильных ведомств и предприятий двух стран наше сотрудничество в энергетической сфере развивается успешно", - сказал китайский вице-премьер.

"Неуклонно растет двусторонний товарооборот в области энергетики. Россия и Китай являются здесь друг для друга стабильными и надежными партнерами в долгосрочной перспективе", - указал Хань Чжэн. Россия, констатировал он "уже длительный период занимает первое место на китайском месте в качестве крупнейшего поставщика электроэнергии". В последние три года, продолжил он, Россия также является крупнейшим поставщиком сырой нефти, четвертым поставщиком угля. В первой половине года Китай импортировал из России 37,7 млн т нефти (рост на 15%), 16,5 млн т угля (рост 25%).

"Новое продвижение получили наши совместные проекты, имеющие стратегическое значение", - продолжил Хань Чжэн. Китайско-российский нефтепровод, отметил он, является крупнейшим, переправляющим сырую нефть в Китай по суше.

"Уже в декабре, - отметил китайский вице-премьер, - вступит в строй восточный газопроводный маршрут". Уверенно продвигается сотрудничество в области атомной энергетики, добавил он.

Новое развитие, по словам Хань Чжэна, получили формы двустороннего энергетического сотрудничества. Во время поездки председателя КНР Си Цзиньпина на Петербургский международный экономический форум в этом году, напомнил он, лидеры двух стран присутствовали на Втором Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.