В Приморье создадут региональную строительную госкомпанию

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Приморья при поддержке правительства РФ создадут региональную строительную госкомпанию, которая должна способствовать решению проблемы нехватки отечественных кадров при возведении крупных объектов в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Об этом сообщил в пятницу вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на пресс-конференции по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ).

Заявление полпреда прозвучало в ответ на вопрос журналиста о большом количестве иностранных рабочих, которые работают в частности, на стройке завода "Звезда" в Большом Камне (Приморский край). Корреспондента интересовали причины использования иностранной рабочей силы.

"У нас нет рабочих рук для строительства, у нас нет строительных компаний. У нас идет строительство по более чем 1800 крупным проектам... Создать какой-то строительный трест, который покрывает все регионы, невозможно. Вот мы с Олегом Николаевичем (Кожемяко, губернатором Приморья) говорим о том, что надо создавать строительную компанию", - сказал Трутнев.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.