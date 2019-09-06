В "Сколково" уверены в появлении новых иностранных партнеров

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. В Фонде "Сколково" уверены, что в ближайшем будущем у инновационного центра появятся новые иностранные партнеры, сообщил в пятницу ТАСС председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Уверен, что такие компании будут появляться. В октябре в "Сколково" состоится закладка первого камня в строительство исследовательского центра компании Phoenix Contact, у которой выручка несколько миллиардов евро в год. Активно идет строительство исследовательского центра японской компании Fanuc. Думаю, что подтянутся и другие. С потенциальными партнерами из США и Великобритании взаимоотношения складываются сложнее. Но, тем не менее, с фондом "Сколково" продолжают работать такие мировые гиганты, как Boeing и Cisco", - сказал Дроздов.

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная в сентябре 2010 года. Цель фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в таких сферах, как энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение.

На фонд возложены функции управления инновационным центром "Сколково", деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступил фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.