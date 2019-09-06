Reuters: ФРС оценила в $850 млрд потери мировой экономики из-за торговой войны США и КНР

ТАСС, 6 сентября. Потери мировой экономики в результате торгового спора между Вашингтоном и Пекином составят около $850 млрд в начале следующего года. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на аналитиков Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центробанка страны.

По их данным, неопределенность, связанная с обострением торгового конфликта с подачи предпринятой президента США Дональда Трампа, ведет к замедлению темпов роста глобальной экономики, а также к снижению производственной активности и капиталовложений в США. Ущерб как американской, так и глобальной экономике в целом оценивается ФРС в 1% от ВВП.

Как отмечает Reuters, ВВП США в настоящее время достигает $20 трлн, в то время как мировой ВВП - $85 трлн. Исходя из этого агентство подсчитало, что торговые противоречия между Вашингтоном и Пекином обойдутся глобальной экономике в $850 млрд, а американской - в $200 млрд.

Трамп не раз заявлял, что ему не нравится внешнеторговый дефицит в торговле с Китаем, достигающий, по его словам, $500 млрд. Вашингтон и Пекин на протяжении нескольких месяцев вели переговоры по урегулированию торговых споров. Последний раунд прошел в Шанхае 30-31 июля.

10 мая США повысили с 10% до 25% ставку пошлин на импортируемую китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд. В качестве ответной меры правительство Китая в начале июня ввело пошлины в отношении более 5 тыс. ввозимых американских товарных позиций на $60 млрд. 1 сентября Вашингтон ввел дополнительные пошлины в размере 15% на товары из КНР стоимостью $112 млрд, вторая часть сборов вступит в силу 15 декабря. Китай, в свою очередь, ответил пошлинами в 10% на американскую продукцию объемом $75 млрд. Кроме того, дополнительные сборы в 5% на импорт из США будут введены 15 декабря.

В четверг Министерство коммерции Китая сообщило о том, что следующий - 13-й по счету - раунд переговоров пройдет в начале октября в Вашингтоне.