Эффективность таможенных проверок в России выросла на 20%

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Результативность проведенных российскими таможенными органами проверок у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2018 году выросла на 20% при сокращении их количества на 30%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"В 2018 году число проведенных российскими таможенными органами количество проверочных мероприятий у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сократилось на 30% и составило 34 692 (в 2017 году - 57 730 проверочных мероприятий). При этом результативность проверочных мероприятий в 2018 году возросла на 20%. Так, по результатам проверочных мероприятий выявлено 47 985 правонарушений (в 2017 году - 45 423 правонарушений)", - говорится в сообщении ведомства.

Основным инструментом в работе по определению объектов и выбора форм таможенного контроля при совершении таможенных операций является система управления рисками (СУР). По данным ФТС, эта система предусматривает распределение участников внешнеэкономической деятельности по трем категориям уровня риска в зависимости от вероятности нарушения ими таможенного законодательства.

"Такой подход позволяет таможенным органам сконцентрировать свои основные ресурсы и внимание на наиболее рисковых товарных поставках, а в отношении законопослушных организаций сместить контроль на этап после выпуска товара", - добавили в ведомстве.

Ранее РБК сообщил, что внедрение риск-ориентированного подхода при проверках бизнеса привело к сокращению общего числа проверок таможенников и налоговиков в 2018 году на 35-40%. При этом, по данным издания, число внеплановых проверок увеличилось.