Банк России понизил ключевую ставку до 7%

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Совет директоров Банка России впервые с 2014 года понизил ключевую ставку до уровня 7% годовых на фоне замедляющейся инфляции, говорится в сообщении регулятора.

Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

"Совет директоров Банка России 6 сентября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,00% годовых. Продолжается замедление инфляции. При этом инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. Темпы роста российской экономики по-прежнему складываются ниже ожиданий Банка России. Усилились риски существенного замедления мировой экономики. До конца года риски ускорения и замедления инфляции сбалансированы", - отмечается в сообщении ЦБ РФ.

Банк России также не исключает дальнейшего понижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний.

"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - поясняется в сообщении.